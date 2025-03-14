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Илья Попов: мне всё нравилось в «Самаре», пока деньги платили

Илья Попов: мне всё нравилось в «Самаре», пока деньги платили
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Центровой Илья Попов рассказал о своём пребывании в «Самаре». В феврале он стал игроком «Уралмаша».

«Мне всё нравилось, пока деньги платили (смеётся). На самом деле я позавчера смотрел игру с «Локомотивом», посмотрел первые пять минут, потом просто на фоне слушал комментатора. Жалко пацанов, что у них ничего не получается. Точнее, они стараются, но ничего не могут сделать. Их там давят, прессуют на паркете. Жалко.

С «Руной» было поспокойнее. В «Руне» было так: к нам приходили и говорили, что всё будет хорошо. А в «Самаре» была встреча где-то в декабре, а потом месяца два просто затишье. Мы никого не видели. Просто приходили, делали свою работу и уходили.

Они сразу сказали: если хотите уходить — уходите, мы никого держать не будем. У меня появился вариант уйти в более сильную команду, и, конечно, я им воспользовался», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью Ильи Попова на «Чемпионате».

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