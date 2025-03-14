Илья Попов: в Министерстве спорта Самарской области привели цитату из «Собачьего сердца»

Экс-баскетболист «Самары» Илья Попов рассказал о встрече в Министерстве спорта Самарской области.

«Очень тяжело. Тебе в команде сверху говорят, что всё будет хорошо, а потом заходишь в новости, начинаешь скроллить и читаешь, что всё не будет хорошо. И ты не понимаешь, что делать.

Нас тренер пытался как-то поддерживать. Потом мы ездили в Министерство спорта, где нам сказали: «Не читайте прессу». Там даже цитату привели из «Собачьего сердца»: «Не читайте до обеда советских газет». Нам сказали, что всё будет хорошо, что всё заплатят. До сих пор «платят», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью Ильи Попова на «Чемпионате».

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