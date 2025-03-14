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«Я кайфанул». Илья Попов — об адаптации в «Уралмаше»

«Я кайфанул». Илья Попов — об адаптации в «Уралмаше»
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Центровой «Уралмаша» Илья Попов рассказал об адаптации в екатеринбургской команде.

«Я кайфанул, честно. Мне понравилось, как ребята меня встретили. Конечно, не обошлось без шуток про «Руну», потому что я с «Руной» против «Уралмаша» в Суперлиге играл много раз, и мы всё время занимали второе место. Вот ребята и подкалывают, но с юмором. Это не какие-то злые подколы, всё нормально.

Я кайфую от города. Очень нравится. И, конечно, сама арена, болельщики. Мне очень нравится атмосфера в Перми. Когда я приезжал играть за сборную, там была невероятная атмосфера. Но как болеют за «Уралмаш» — это кайф: круто, по-своему. Тут новый зал, классный ремонт, отличные колонки, включают музыку — публика сразу начинает качать. Приятно играть на таких аренах. Хотелось бы, чтобы таких мест в России было больше», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью Ильи Попова на «Чемпионате».

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