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«Катастрофа вообще». Илья Попов раскрыл, что было самым непростым при переходе в «Уралмаш»

«Катастрофа вообще». Илья Попов раскрыл, что было самым непростым при переходе в «Уралмаш»
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Центровой «Уралмаша» Илья Попов рассказал, что было самым непростым при переходе из «Самары» в екатеринбургскую команду.

«Переезд, потому что в середине сезона очень тяжело переезжать. Когда ты один — это легко, когда вдвоём — ну, так себе, но всё равно — четыре чемодана взял и поехал. А у меня ещё двое детей — это катастрофа вообще. Потому что непонятно, что с этим делать. Плюс ты ещё едешь на два месяца, это в принципе очень тяжело… Но окей, это профессия такая, что делать», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью Ильи Попова на «Чемпионате».

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