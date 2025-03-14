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Владелец «Далласа» объяснил решение обменять Луку Дончича в «Лейкерс»

Владелец «Далласа» объяснил решение обменять Луку Дончича в «Лейкерс»
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Владелец «Даллас Маверикс» Патрик Дюмон дал комментарий по поводу решения расстаться со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем. Игрок был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Трудные решения никогда не даются легко. Руководство рассматривает риски и все факторы, влияющие на принятие решения, и готово действовать в данный момент. Нужно смотреть с прицелом на долгосрочную перспективу. Мы посмотрели на нашу траекторию в течение сезона и поняли, что не стали лучше. При этом некоторые команды, которых мы побеждали, добились прогресса. Так что это решение с прицелом на будущее», — сказал Дюмон на канале The Real Estate Council в YouTube.

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