«Реал» на выезде победил «Виртус» в Евролиге

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Виртус» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 80:67 (30:17, 20:16, 18:21, 12:13) в пользу испанского клуба.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали форвард Джанан Муса и центровой Уолтер Тавареш. В активе обоих по 13 очков. В составе хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал защитник Мэтт Морган. На его счету 11 очков, два подбора и четыре передачи.

В следующем туре соревнований «Виртус» на выезде сыграет с «Маккаби». Встреча состоится 20 марта и начнётся в 22:15 мск. «Реал» в следующем туре примет АСВЕЛ. Матч состоится 20 марта, начало — в 22:45 мск.

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