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«Реал» на выезде победил «Виртус» в Евролиге

«Реал» на выезде победил «Виртус» в Евролиге
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Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Виртус» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 80:67 (30:17, 20:16, 18:21, 12:13) в пользу испанского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
67 : 80
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Виртус: Кординье, Холидэй, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Самыми результативными игроками в составе победителей стали форвард Джанан Муса и центровой Уолтер Тавареш. В активе обоих по 13 очков. В составе хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал защитник Мэтт Морган. На его счету 11 очков, два подбора и четыре передачи.

В следующем туре соревнований «Виртус» на выезде сыграет с «Маккаби». Встреча состоится 20 марта и начнётся в 22:15 мск. «Реал» в следующем туре примет АСВЕЛ. Матч состоится 20 марта, начало — в 22:45 мск.

Евролига. Календарь
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