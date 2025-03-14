Евролига: результаты игрового дня 13 марта

13 марта в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня Евролиги 13 марта:

«Фенербахче» – АСВЕЛ – 92:82;

«Жальгирис» – «Париж» – 83:81;

«Црвена Звезда» – «Олимпия» – 80:82;

«Альба» – «Баскония» – 97:90;

«Маккаби» Тель-Авив – «Монако» – 91:88;

«Виртус» – «Реал» Мадрид» – 61:74.

Лидером Евролиги в настоящий момент является «Олимпиакос», в активе которого 21 победа и семь поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (20 побед, девять поражений). Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (18 побед, 10 поражений).

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