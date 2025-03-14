Евролига: результаты игрового дня 13 марта
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13 марта в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты игрового дня Евролиги 13 марта:
«Фенербахче» – АСВЕЛ – 92:82;
«Жальгирис» – «Париж» – 83:81;
«Црвена Звезда» – «Олимпия» – 80:82;
«Альба» – «Баскония» – 97:90;
«Маккаби» Тель-Авив – «Монако» – 91:88;
«Виртус» – «Реал» Мадрид» – 61:74.
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
92 : 82
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Кауди, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
83 : 81
Париж
Париж, Франция
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара, Хоммс
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 82
Олимпия
Милан, Италия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Олимпия: Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
97 : 90
Баскония
Витория, Испания
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Baker, Рапикве, Маккормак
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
91 : 88
Монако
Монако, Монако
Маккаби Т-А: Clark, Шайок, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Стразель, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
13 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
67 : 80
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Виртус: Кординье, Холидэй, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Лидером Евролиги в настоящий момент является «Олимпиакос», в активе которого 21 победа и семь поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (20 побед, девять поражений). Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (18 побед, 10 поражений).
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