ESPN улучшил прогноз по месту Егора Дёмина на драфте НБА – 2025

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), занял девятое место в прогнозе издания ESPN US на рейтинг драфта НБА 2025 года. Под первым номером, по версии издания, выберут Купера Флэгга, представляющего университет Дьюка.

В издании отметили, что сезон Дёмина не принёс звездного поворота, на который многие рассчитывали после мощного старта, однако россиянин остаётся в центре внимания команд НБА благодаря своим габаритам и таланту распасовщика. Ранее Егор был 10-м в рейтинге издания.

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: