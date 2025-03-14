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ESPN улучшил прогноз по месту Егора Дёмина на драфте НБА – 2025

ESPN улучшил прогноз по месту Егора Дёмина на драфте НБА – 2025
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), занял девятое место в прогнозе издания ESPN US на рейтинг драфта НБА 2025 года. Под первым номером, по версии издания, выберут Купера Флэгга, представляющего университет Дьюка.

В издании отметили, что сезон Дёмина не принёс звездного поворота, на который многие рассчитывали после мощного старта, однако россиянин остаётся в центре внимания команд НБА благодаря своим габаритам и таланту распасовщика. Ранее Егор был 10-м в рейтинге издания.

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