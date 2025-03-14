Дабл-дабл Луки Дончича не помог «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Милуоки»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:106.
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Лопес - 23, Лиллард - 22, Портер - 22, Трент-мл. - 16, Принс - 7, Кузма - 5, Симс - 4, Грин - 3, Ливингстон, Роллинз, Нэнс, Коннотон, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Ривз - 28, Кнехт - 10, Винсент - 6, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 4, Моррис - 4, Колоко - 2, Лень - 2, Реддиш, Милтон, Гудвин
Самым результативным игроком матча стал защитник Лука Дончич, который оформил дабл-дабл: 45 очков, 11 подборов и три передачи. У «Бакс» самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо, который также оформил дабл-дабл: 24 очка, 12 подборов и девять передач.
В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Милуоки Бакс» встретится с «Индианой Пэйсерс».
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