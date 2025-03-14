Дабл-дабл Луки Дончича не помог «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Милуоки»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:106.

Самым результативным игроком матча стал защитник Лука Дончич, который оформил дабл-дабл: 45 очков, 11 подборов и три передачи. У «Бакс» самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо, который также оформил дабл-дабл: 24 очка, 12 подборов и девять передач.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Милуоки Бакс» встретится с «Индианой Пэйсерс».