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Стефен Карри установил историческое достижение в НБА, первым реализовав 4000 трёхочковых

Стефен Карри установил историческое достижение в НБА, первым реализовав 4000 трёхочковых
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36-летний звёздный американский игрок «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри установил редчайшее достижение в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
125 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Сантос, Пост, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Спенсер
Сакраменто Кингз: Монк, Джонс, Макдермотт, Лавин, Дерозан, Мюррэй, Валанчюнас, Фульц, Картер, Эллис, Кроуфорд, Ларэвиа, Лайлз, Краудер

По ходу проходящего на данный момент матча с «Сакраменто Кингз» Карри реализовал рекордный трёхочковый бросок, ставший для него 4000-м в американской лиге. Ни один другой баскетболист в истории не покорял такую отметку по количеству реализованных трёхочковых.

На втором месте по числу таких реализованных бросков идёт Джеймс Эдвард Харден — младший — американский баскетболист, выступающий за «Лос-Анджелес Клипперс». У него 3127 трёхочковых.

Джеймс Эдвард Харден — младший — американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс»

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