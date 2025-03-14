Стефен Карри установил историческое достижение в НБА, первым реализовав 4000 трёхочковых

36-летний звёздный американский игрок «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри установил редчайшее достижение в НБА.

По ходу проходящего на данный момент матча с «Сакраменто Кингз» Карри реализовал рекордный трёхочковый бросок, ставший для него 4000-м в американской лиге. Ни один другой баскетболист в истории не покорял такую отметку по количеству реализованных трёхочковых.

На втором месте по числу таких реализованных бросков идёт Джеймс Эдвард Харден — младший — американский баскетболист, выступающий за «Лос-Анджелес Клипперс». У него 3127 трёхочковых.

Джеймс Эдвард Харден — младший — американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс»