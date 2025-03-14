Результаты игрового дня НБА 14 марта
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В ночь с 13 на 14 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 14 марта:
«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» — 125:129;
«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 126:106;
«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 116:110;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 93:113;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 130:104.
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Каннингем - 38, Дюрен - 18, Харрис - 14, Шрёдер - 11, Хардуэй-младший - 10, Томпсон - 10, Фонтеккио - 9, Бисли - 8, Стюарт - 4, Холланд - 3, Рид, Сассер, Уотерс III
Вашингтон Уизардс: Сарр - 19, Шампани - 17, Пул - 17, Каррингтон - 16, Миддлтон - 16, Смарт - 15, Кисперт - 14, Джордж - 9, Холмс - 6, Вукчевич, Джонс, Мартин, Джонсон, Гилл
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Лопес - 23, Лиллард - 22, Портер - 22, Трент-мл. - 16, Принс - 7, Кузма - 5, Симс - 4, Грин - 3, Ливингстон, Роллинз, Нэнс, Коннотон, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Ривз - 28, Кнехт - 10, Винсент - 6, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 4, Моррис - 4, Колоко - 2, Лень - 2, Реддиш, Милтон, Гудвин
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
116 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 31, Хаертер - 18, Джонс - 18, Филлипс - 16, Уильямс - 10, Коллинс - 9, Вучевич - 7, Бузелис - 6, Терри - 1, Картер, Смит, Хортон-Такер
Бруклин Нетс: Томас - 24, Мартин - 19, Клэкстон - 18, Джонсон - 16, Уильямс - 11, Уотфорд - 7, Шарп - 7, Расселл - 4, Уилсон - 2, Джонсон - 2, Клауни, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
93 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 20, Мёрфи - 17, Альварадо - 12, Хоукинс - 11, Робинсон-Эрл - 11, Макколлум - 9, Маткович - 8, Ривз - 3, Бамба - 2, Кэйн, Браун, Мисси
Орландо Мэджик: Банкеро - 34, Вагнер - 27, Колдуэлл-Поуп - 12, Джозеф - 12, Айзек - 8, Картер - 8, Блэк - 6, Хьюстан - 3, Да Силва - 3, Куин, Ховард, Харрис, Битадзе, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 23, Куминга - 18, Муди - 17, Хилд - 16, Пэйтон II - 11, Карри - 11, Сантос - 10, Пост - 10, Луни - 6, Батлер - 6, Спенсер - 2, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Эллис - 18, Лавин - 14, Ларэвиа - 13, Лайлз - 11, Монк - 7, Мюррэй - 6, Валанчюнас - 5, Картер - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Кроуфорд, Краудер
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