В ночь с 13 на 14 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 14 марта:

«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» — 125:129;

«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 126:106;

«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 116:110;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 93:113;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 130:104.

Драка фанатов после матча НБА «Лейкерс» — «Даллас»: