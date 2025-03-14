Расписание «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 14 марта
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Сегодня, 14 марта, стартует «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу. Решающая игра состоится 16 марта. Соревнования принимает Нижний Новгород. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч, который запланированы на эту дату.
Кубок России. Расписание матчей 1/2 финала:
17:00 мск – «Уралмаш» – МБА-МАИ;
20:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Химки».
Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим обладателем трофея является «Зенит», который в финале победил «Пари Нижний Новгород». Однако в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга не принимал участия в розыгрыше.
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