Расписание «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 14 марта

Сегодня, 14 марта, стартует «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу. Решающая игра состоится 16 марта. Соревнования принимает Нижний Новгород. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч, который запланированы на эту дату.

Кубок России. Расписание матчей 1/2 финала:

17:00 мск – «Уралмаш» – МБА-МАИ;

20:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Химки».

Напомним, действующим обладателем трофея является «Зенит», который в финале победил «Пари Нижний Новгород». Однако в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга не принимал участия в розыгрыше.

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