Евролига: расписание матчей 14 марта

Сегодня, 14 марта, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольной Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание матчей Евролиги на 14 марта:

22:15 мск – «Олимпиакос» – «Панатинаикос»;

22:30 мск – «Бавария» – «Анадолу Эфес»;

22:45 мск – «Барселона» – «Партизан».

Лидером Евролиги в настоящий момент является «Олимпиакос», в активе которого 21 победа и семь поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (20 побед, девять поражений). Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (18 побед, 10 поражений).

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