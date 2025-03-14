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Олимпиакос Пирей — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:15 Мск
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Евролига: расписание матчей 14 марта

Евролига: расписание матчей 14 марта
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Сегодня, 14 марта, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольной Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание матчей Евролиги на 14 марта:

22:15 мск – «Олимпиакос» – «Панатинаикос»;
22:30 мск – «Бавария» – «Анадолу Эфес»;
22:45 мск – «Барселона» – «Партизан».

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Евролиги в настоящий момент является «Олимпиакос», в активе которого 21 победа и семь поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (20 побед, девять поражений). Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (18 побед, 10 поражений).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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