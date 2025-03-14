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«Лучше движуха, чем без движухи». Максим Гафуров — о «Финале четырёх» Кубка России

«Лучше движуха, чем без движухи». Максим Гафуров — о «Финале четырёх» Кубка России
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Генеральный директор АНО ЦУРС Максим Гафуров поделился мнением о «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу. Соревнования проходят в Нижнем Новгороде.

«Как только наша команда пробилась в «Финал четырёх», у нас возникло предложение стать городом-организатором. Основная сложность была в финансировании, пришлось очень оперативно решать этот вопрос. На совещании прозвучала фраза: «Лучше движуха, чем без движухи». Всем командам хочется пожелать, чтобы у них была движуха. Очень приятно видеть в Нижнем Новгороде столько журналистов. Уверен, мы как город уже выиграли», – приводит слова Гафурова «РБ-Спорт».

Кубок России. Расписание матчей 1/2 финала:

17:00 мск – «Уралмаш» – МБА-МАИ;
20:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Химки».

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