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Легенда НБА раскритиковал украинского баскетболиста «Лейкерс» во время трансляции

Легенда НБА раскритиковал украинского баскетболиста «Лейкерс» во время трансляции
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Пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Реджи Миллер раскритиковал украинского центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Алексея Леня во время трансляции матча между «озёрниками» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась в пользу «Милуоки» со счётом 126:106.

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Лопес - 23, Лиллард - 22, Портер - 22, Трент-мл. - 16, Принс - 7, Кузма - 5, Симс - 4, Грин - 3, Ливингстон, Роллинз, Нэнс, Коннотон, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Ривз - 28, Кнехт - 10, Винсент - 6, Финни-Смит - 5, Вандербилт - 4, Моррис - 4, Колоко - 2, Лень - 2, Реддиш, Милтон, Гудвин

«Он никого не держит, не набирает очки, не собирает подборы. Если вы «Лейкерс», выпускайте малую пятёрку», – сказал Миллер.

Лень в матче с «Милуоки» провёл на площадке более 19 минут и за это время набрал два очка, а также сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.

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