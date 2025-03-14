Карри отреагировал на свой исторический рекорд — 4000 реализованных трёхочковых в НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал свой рекорд по количеству трёхочковых бросков в НБА, который он установил в матче регулярного чемпионата с клубом «Сакраменто Кингз» (130:104). В этой встрече Карри преодолел отметку в 4000 трёхочковых за карьеру. Ни один другой баскетболист в истории не покорял такую отметку по числу «трёшек».
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 23, Куминга - 18, Муди - 17, Хилд - 16, Пэйтон II - 11, Карри - 11, Сантос - 10, Пост - 10, Луни - 6, Батлер - 6, Спенсер - 2, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Эллис - 18, Лавин - 14, Ларэвиа - 13, Лайлз - 11, Монк - 7, Мюррэй - 6, Валанчюнас - 5, Картер - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Кроуфорд, Краудер
«Это был особый момент, ведь мы играли дома, перед нашими болельщиками. Необычная игра. У меня не было большого количества возможностей для выполнения «трёшек», но, когда в третьей четверти всё случилось, я почувствовал энергию – особенную энергию», – сказал Карри после матча во время трансляции.
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