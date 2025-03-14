Карри отреагировал на свой исторический рекорд — 4000 реализованных трёхочковых в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал свой рекорд по количеству трёхочковых бросков в НБА, который он установил в матче регулярного чемпионата с клубом «Сакраменто Кингз» (130:104). В этой встрече Карри преодолел отметку в 4000 трёхочковых за карьеру. Ни один другой баскетболист в истории не покорял такую отметку по числу «трёшек».

«Это был особый момент, ведь мы играли дома, перед нашими болельщиками. Необычная игра. У меня не было большого количества возможностей для выполнения «трёшек», но, когда в третьей четверти всё случилось, я почувствовал энергию – особенную энергию», – сказал Карри после матча во время трансляции.

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