Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри отреагировал на свой исторический рекорд — 4000 реализованных трёхочковых в НБА

Карри отреагировал на свой исторический рекорд — 4000 реализованных трёхочковых в НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал свой рекорд по количеству трёхочковых бросков в НБА, который он установил в матче регулярного чемпионата с клубом «Сакраменто Кингз» (130:104). В этой встрече Карри преодолел отметку в 4000 трёхочковых за карьеру. Ни один другой баскетболист в истории не покорял такую отметку по числу «трёшек».

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 23, Куминга - 18, Муди - 17, Хилд - 16, Пэйтон II - 11, Карри - 11, Сантос - 10, Пост - 10, Луни - 6, Батлер - 6, Спенсер - 2, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Эллис - 18, Лавин - 14, Ларэвиа - 13, Лайлз - 11, Монк - 7, Мюррэй - 6, Валанчюнас - 5, Картер - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Кроуфорд, Краудер

«Это был особый момент, ведь мы играли дома, перед нашими болельщиками. Необычная игра. У меня не было большого количества возможностей для выполнения «трёшек», но, когда в третьей четверти всё случилось, я почувствовал энергию – особенную энергию», – сказал Карри после матча во время трансляции.

Материалы по теме
У Стефа Карри — 4000 трёхочковых! Это вообще реально повторить?
У Стефа Карри — 4000 трёхочковых! Это вообще реально повторить?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android