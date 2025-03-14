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Главный тренер «Химок» поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Кубка России

Главный тренер «Химок» поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Кубка России
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Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Кубка России. Соревнования принимает Нижний Новгород. «Химки» в рамках полуфинала встретятся с клубом «Пари Нижний Новгород».

— С какими мыслями и с какой мотивацией команда подходит к «Финалу четырёх»?
— Мотивация, мне кажется, хорошая. У нас был достаточно длинный путь. Мы сыграли шесть матчей в Кубке — столько же, сколько и все три другие команды, которые дошли до этой стадии. Мы проделали большую работу, дошли до «Финала четырёх», и, думаю, нет людей, которые приезжают сюда просто для галочки. Конечно, мы хотим показывать лучшее, что умеем. В подготовке мы ничего не меняли. У нас за 25 дней было восемь матчей в пяти разных городах. Готовились так же, как к чемпионату Суперлиги. Конечно, есть нюансы. Единая лига — это другой уровень, другой стиль, другие акценты. Но для нас это уже не впервой. Мы готовились к «Парме» и, когда дома не получилось, сделали выводы и победили. Но в «Финале четырёх» времени на исправления уже не будет — надо выходить и играть, – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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