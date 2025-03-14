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Мальцев ответил на вопрос о феномене «Химок» в Кубке России

Мальцев ответил на вопрос о феномене «Химок» в Кубке России
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Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев ответил на вопрос по поводу убедительного выступления команды в Кубках России в последние годы.

— Второй раз за три года команда выходит в «Финал четырёх», причём состав постоянно меняется, особенно в этом сезоне. В чём секрет?
— Никакого специального рецепта нет. Просто стараемся показывать тот баскетбол, который считаем правильным, и делать то, что умеем. Мы остаемся конкурентоспособными, хотя состав сильно изменился. Из той команды, что два года назад вышла в «Финал четырёх», осталось всего несколько человек. Но я верю в наших игроков, порой, может быть, даже больше, чем они сами. Может, у кого-то мелькают мысли, что это же лига ВТБ, но у нас есть такой опыт игр и побед. Мы всегда стараемся в предсезонке и в паузах в чемпионате сыграть именно против команд ЕЛ ВТБ, ну и опыт побед над такими соперниками у нас имеется. Никто никого не боится, наши игроки – профессионалы, которые всегда выходят на паркет, чтобы побеждать, – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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