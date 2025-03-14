Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года

Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение России и Республики Беларусь до мая 2025 года. Об этом информирует пресс-служба организации.

Отмечается, что запрет на участие для двух стран пролонгирован до следующего заседания центрального совета ФИБА, который пройдёт в мае 2025-го.

Напомним, национальные команды России и Беларуси отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд из этих двух стран.

Ранее интервью «Чемпионату» дал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. В частности, он коснулся и сборной России.

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