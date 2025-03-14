Леброн отреагировал на исторический рекорд Карри в НБА по трёхочковым броскам
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал рекорд разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри по трёхочковым броскам в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз» (130:104) Карри преодолел отметку в 4000 трёхочковых за карьеру, чего не удавалось ни одному игроку в истории североамериканской лиги.
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 23, Куминга - 18, Муди - 17, Хилд - 16, Пэйтон II - 11, Карри - 11, Сантос - 10, Пост - 10, Луни - 6, Батлер - 6, Спенсер - 2, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Эллис - 18, Лавин - 14, Ларэвиа - 13, Лайлз - 11, Монк - 7, Мюррэй - 6, Валанчюнас - 5, Картер - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Кроуфорд, Краудер
«4000 «трёшек» – какое-то сумасшествие. Поздравляю моего брата!» – написал Джеймс на своей странице в социальных сетях, добавив к сообщению несколько смайлов в виде огня.
В матче с «Сакраменто» Карри набрал 11 очков, сделал два подбора и пять передач.
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