Капитан «Уралмаша» Глазунов: потеря ли для Единой лиги уход Эртеля? Нет

Капитан «Уралмаша» Антон Глазунов поделился мнением о французском разыгрывающем Томасе Эртеле, который покинул петербургский «Зенит» летом прошлого года.

«Я, наверное, скучаю не по Томасу Эртелю, а по тем передачам, которые он отдавал. Мало таких игроков, которые раздают подобные красивые, шикарные передачи, которые входили в топ-10, топ-5. Томас Эртель – хороший игрок, но так сложилось, что он уехал. Потеря ли это для Единой лиги ВТБ? Нет. Я считаю, что взамен должны прогрессировать молодые игроки, которые показывают, в принципе, неплохой баскетбол и подключаются к основной команде», – приводит слова Глазунова «Советский спорт».

Напомним, сегодня, 14 марта, «Уралмаш» в рамках 1/2 финала Кубка России сыграет с МБА-МАИ. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

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