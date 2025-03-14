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«Вот в чём проблема с Лукой». Бэйлесс назвал причины, почему «Даллас» обменял Дончича

«Вот в чём проблема с Лукой». Бэйлесс назвал причины, почему «Даллас» обменял Дончича
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Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче после матча регулярного чемпионата НБА между «озёрниками» и «Милуоки Бакс» (106:126).

«Вот в чём проблема с Лукой. Вернёмся к моей точке зрения о том, почему «Даллас» обменял его. Он очень часто бросает «трёшки», но плохо их реализует. На длинном отрезке побеждать из-за этого не получится. Как только «Даллас» в прошлом году обыграл «Миннесоту» и вышел в финал, Лука выстрелил им в ногу! Сегодня он выглядел медленным. Он никогда не бывает в отличной форме – ещё одна причина, по которой «Маверикс» сказали: «Мы просто не доверяем ему в долгосрочной перспективе», – сказал Бэйлесс в своём подкасте.

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