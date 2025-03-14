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Сергей Елевич отреагировал на решение ФИБА продлить отстранение России до мая 2025 года

Сергей Елевич отреагировал на решение ФИБА продлить отстранение России до мая 2025 года
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич дал комментарий по поводу решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение сборной России от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Запрет действует также и на клубном уровне. Решение было пролонгировано до мая 2025 года.

«Это само собой разумеющееся, что ФИБА не вернёт сейчас российские команды. Мой прогноз был, что ещё полтора-два года будут мариновать нас без международных соревнований. Но всё равно рано или поздно снимут отстранение, многое в этом вопросе будет зависеть от Международного олимпийского комитета», – приводит слова Елевича «ВсеПроСпорт.ру».

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