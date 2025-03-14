«У меня есть информация». Елевич назвал три команды Единой лиги, которые ждут в Евролиге

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич высказался на тему возможного возвращения российских команд в Евролигу.

«При этом я знаю, что в Европе многие за Россию и выступают за возвращение российских команд. У меня есть информация, что в Евролиге хотят снова видеть ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Это не выдумка, у меня есть связи с руководителями клубов.

Если сейчас вернут наши команды в международные соревнования, возникнут проблемы с логистикой, сейчас же нет прямых рейсов со многими европейскими странами. Ничего, скоро эта пена уляжется, и всё вернётся на круги своя. Разум скоро возобладает. Ну как можно проводить Олимпийские игры, чемпионаты мира без России? Это уже какие-то усечённые и местечковые соревнования. Возвращение российских спортсменов пойдёт на пользу всему мировому спорту», – приводит слова Елевича «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, клубы из Российской Федерации не принимают участия в Евролиге с конца марта 2022 года.

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