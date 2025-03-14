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Владимир Гомельский ответил, какое место в Единой лиге заняли бы аутсайдеры НБА

Владимир Гомельский ответил, какое место в Единой лиге заняли бы аутсайдеры НБА
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о потенциальном участии двух команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Единой лиге ВТБ.

– Как думаете, чего могли бы добиться в Лиге ВТБ аутсайдеры НБА «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс»?
– Если рассматривать ваш вопрос серьёзно, то следует принять определённое условие: команды НБА в Единой лиге ВТБ играют на своём поле или определяют для себя какой-то город в России, где базируются на постоянной основе и проводят там домашние матчи. Во втором варианте обе названные вами команды заняли бы первое и второе места в турнире, – написал Гомельский.

Отметим, что в настоящий момент «Шарлотт» и «Вашингтон» занимают предпоследнее и последнее место соответственно в турнирной таблице НБА Восточной конференции. Лидером Единой лиги сейчас является ЦСКА.

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