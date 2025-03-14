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Сет Карри ответил об игре с Лукой Дончичем на фоне слухов о лени и лишнем весе словенца

Сет Карри ответил об игре с Лукой Дончичем на фоне слухов о лени и лишнем весе словенца
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34-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Сет Карри, выступающий за клуб «Шарлотт Хорнетс» на позиции защитника, рассказал о временах игры за «Даллас Маверикс» вместе со звёздным словенцем Лукой Дончичем на фоне слухов о лени и лишнем весе Луки.

«С моей точки зрения, мы всегда знали, чего хотим и ожидаем от Луки на площадке. Будь это тренировки, игры, мы понимали, что он появится и будет всегда готов играть, когда будет здоров. На самом деле я не видел никаких проблем с ним.

Он всегда конкурентоспособен. Когда начиналась тренировка, мяч поднимался вверх и ребята были готовы к борьбе за победу, то Лука всегда играл так же усердно, как и все остальные. Один из лучших и заряженных с точки зрения борьбы людей, с которыми я когда-либо играл», — приводит слова Сета Карри издание Sporting News.

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