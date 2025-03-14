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Стефен Карри ответил, планирует ли играть в НБА после окончания контракта в 2028-м

Стефен Карри ответил, планирует ли играть в НБА после окончания контракта в 2028-м
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36-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги ответил, планирует ли остаться в лиге после окончания своего контракта в 2028 году.

«Я знаю, что мой контракт подписан, и я бы хотел потом продолжить и подписать новый, конечно», — приводит слова Карри издание Bleacher Report.

В ночь на 14 марта Карри установил историческое достижение в НБА, первым реализовав 4000 трёхочковых в североамериканской лиге. Это случилось во время игры с «Сакраменто Кингз», закончившейся победой «воинов» со счётом 130:104.

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 23, Куминга - 18, Муди - 17, Хилд - 16, Пэйтон II - 11, Карри - 11, Сантос - 10, Пост - 10, Луни - 6, Батлер - 6, Спенсер - 2, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Эллис - 18, Лавин - 14, Ларэвиа - 13, Лайлз - 11, Монк - 7, Мюррэй - 6, Валанчюнас - 5, Картер - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Кроуфорд, Краудер
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