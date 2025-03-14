Стефен Карри ответил, планирует ли играть в НБА после окончания контракта в 2028-м

36-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги ответил, планирует ли остаться в лиге после окончания своего контракта в 2028 году.

«Я знаю, что мой контракт подписан, и я бы хотел потом продолжить и подписать новый, конечно», — приводит слова Карри издание Bleacher Report.

В ночь на 14 марта Карри установил историческое достижение в НБА, первым реализовав 4000 трёхочковых в североамериканской лиге. Это случилось во время игры с «Сакраменто Кингз», закончившейся победой «воинов» со счётом 130:104.