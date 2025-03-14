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Квентин Гримс — об обмене Луки Дончича: это парень, который в 25 лет вывел команду в финал

Квентин Гримс — об обмене Луки Дончича: это парень, который в 25 лет вывел команду в финал
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24-летний американский профессиональный баскетболист команды Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» Квентин Гримс комплиментарно оценил игру 26-летнего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, с которым выступал за «Даллас Маверикс», на фоне информации о причинах обмена звёздного словенца из техасской команды.

«В конце концов, он играл на чемпионатах мира, на Олимпийских играх, несколько лет подряд. Нужно быть в очень хорошей форме, чтобы быть в состоянии играть так. Я думаю, что в отношении парня, который смог в 25 лет вывести свою команду в финал, это впечатляет. За последние два года он совершил большой скачок, став лидером коллектива. Ребята действительно смотрели на него и учились», — приводит слова Гримса издание Sporting News.

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