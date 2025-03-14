«Уралмаш» обыграл в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России МБА-МАИ

14 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся первый полуфинальный матч заключительной стадии «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Уралмаш» и МБА-МАИ. Екатеринбургские баскетболисты нанесли поражение московским игрокам со счётом 84:68 (29:21, 17:16, 24:14, 14:17).

Лучшим игроком в составе «Уралмаша» стал Джеремайя Мартин, на счету которого 23 очка, три подбора, четыре передачи, один блок-шот и два перехвата при двух потерях. Коэффициент полезности Мартина составил 24 очка.

У МБА-МАИ отличился Максим Личутин, который по ходу встречи набрал 19 очков, совершил два подбора, отдал две передачи, а также сделал один перехват при одной потере. Коэффициент полезности Максима — 17.