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Уралмаш — МБА-МАИ, результат матча 14 марта, счет 84:68, Финал четырех Кубка России

«Уралмаш» обыграл в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России МБА-МАИ
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14 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся первый полуфинальный матч заключительной стадии «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Уралмаш» и МБА-МАИ. Екатеринбургские баскетболисты нанесли поражение московским игрокам со счётом 84:68 (29:21, 17:16, 24:14, 14:17).

Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 68
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Глазунов, Мартин, Акрамов, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Далтон, Пынько, Попов, Карданахишвили
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев

Лучшим игроком в составе «Уралмаша» стал Джеремайя Мартин, на счету которого 23 очка, три подбора, четыре передачи, один блок-шот и два перехвата при двух потерях. Коэффициент полезности Мартина составил 24 очка.

У МБА-МАИ отличился Максим Личутин, который по ходу встречи набрал 19 очков, совершил два подбора, отдал две передачи, а также сделал один перехват при одной потере. Коэффициент полезности Максима — 17.

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