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В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP. Йокич вновь первый

В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP. Йокич вновь первый
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP на 14 марта 2025 года:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
5. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
7. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
9. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

За последнюю неделю «Денвер» и «Оклахома» провели друг с другом две очные встречи. Первая завершилась победой «Тандер» со счётом 127:103. Шей набрал в матче 40 очков, сделал восемь подборов и отдал пять передач, а Йокич — 24 очка, 13 подборов и девять передач.

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 26, Холмгрен - 14, Хартенштайн - 10, Уильямс - 9, Карузо - 8, Дорт - 6, Джо - 5, Уоллес - 5, Уиггинс - 4, Дженг, Уильямс
Денвер Наггетс: Портер - 24, Йокич - 24, Браун - 19, Маррей - 17, Пикетт - 7, Гордон - 5, Уэстбрук - 4, Ннаджи - 3, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Джонс, Александер, Чанчар

Спустя два дня «Наггетс» обыграли «Оклахому» со счётом 140:127. У Николы по итогам встречи было 35 очков, 18 подборов и восемь передач, у Гилджес-Александера — 25 очков, три подбора и семь передач.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 140
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 26, Гилджес-Александер - 25, Хартенштайн - 20, Карузо - 13, Уильямс - 12, Уоллес - 12, Холмгрен - 8, Уиггинс - 8, Джо - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 34, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 16, Браун - 14, Пикетт - 8, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
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