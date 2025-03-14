Тренер БК «Зенит» Паскуаль «сразится» с Пабло Ласо на специальном конгрессе

Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль встретится со своим коллегой Пабло Ласо, работающим в испанской «Басконии», в рамках специального конгресса тренеров Евролиги, чтобы вспомнить свои дни в качестве соперников по работе в каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале», сообщила пресс-служба конгресса в социальной сети Х (ранее Twitter).

Паскуаль работал в системе «Барселоны» с 2004 по 2016 год. В 2004-м и 2005-м он возглавлял «Барселону Б», с 2005-го по 2008-й работал ассистентом тренера в основном составе каталонского клуба, а с 2008 по 2016 год являлся главным тренером команды.

Ласо возглавлял мадридский «Реал» с 2011 по 2022 год.