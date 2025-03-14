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Звезда сериала «Пацаны» прорекламировал в гриме фильм на матче «Лос-Анджелес Клипперс»

Звезда сериала «Пацаны» прорекламировал в гриме фильм на матче «Лос-Анджелес Клипперс»
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32-летний американский актёр, наиболее известный благодаря ролям Марвела в фильме «Голодные игры» и Хьюи в телесериале «Пацаны», Джек Куэйд посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» (111:110 ОТ) для рекламы нового блокбастера «Новокаин», где исполнил главную роль.

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 110
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Зубац - 22, Леонард - 17, Джонс - 17, Богданович - 9, Батюм - 9, Данн - 4, Коффи - 2, Браун - 2, Миллер, Юбэнкс, Миллз
Сакраменто Кингз: Дерозан - 31, Лавин - 30, Мюррэй - 15, Валанчюнас - 9, Картер - 8, Эллис - 8, Ларэвиа - 7, Лайлз - 2, Джонс, Макдермотт, Джонс, Фульц, Кроуфорд, Лябисье

Джек пришёл на арену «Интьют Доум» в гриме и гипсе, на котором было написано «Вперёд, «Клипперс»!» В фильме Джек исполнил роль интроверта с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу.

Фото: Из личного архива Джека Куэйда

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