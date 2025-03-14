Звезда сериала «Пацаны» прорекламировал в гриме фильм на матче «Лос-Анджелес Клипперс»

32-летний американский актёр, наиболее известный благодаря ролям Марвела в фильме «Голодные игры» и Хьюи в телесериале «Пацаны», Джек Куэйд посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» (111:110 ОТ) для рекламы нового блокбастера «Новокаин», где исполнил главную роль.

Джек пришёл на арену «Интьют Доум» в гриме и гипсе, на котором было написано «Вперёд, «Клипперс»!» В фильме Джек исполнил роль интроверта с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу.