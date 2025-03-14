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Экс-директор «Далласа» — о «лени» Дончича: это оскорбительно

Экс-директор «Далласа» — о «лени» Дончича: это оскорбительно
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Экс-директор по количественным исследованиям и развитию в клубе НБА «Даллас Маверикс» Харалабос Вулгарис высказался по поводу слухов о причинах обмена 26-летнего защитника Луки Дончича из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Эта идея о том, что он не трудолюбив… Вы думаете, этот парень встаёт с постели и становится величайшим игроком нападения, не считая Николы Йокича? Это просто оскорбительно. Он не родился с такими способностями, а сделал себя таким.

Он очень, очень усердно работает. Лука всегда работает над своим мастерством. Он развил свою игру на средней дистанции. Он постоянно разрабатывает что-то новое, чтобы быть на шаг впереди защитников, при этом всегда ищет что-то для себя при игре в защите. Когда он пришёл в лигу, у него были с этим проблемы. Он развил способность играть без мяча с Кайри, в то время как раньше он всегда доминировал с мячом», — приводит слова Вулгариса издание Sporting News.

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