Клуб «Пари Нижний Новгород» обыграл «Химки» в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России
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14 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся второй полуфинальный матч заключительной стадии «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Химки». Хозяева площадки нанесли поражение гостям со счётом 78:69 (23:15, 20:18, 22:21, 13:15).
Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
78 : 69
Химки
Химки
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 11, Джуришич - 11, Бабурин - 11, Хоменко - 9, Вольхин - 8, Карпенков - 8, Чадов - 8, Ребец - 7, Зоткин - 3, Антипов - 2, Захаров, Шилохвостов
Химки: Заряжко - 17, Ключников - 14, Коршаков - 10, Мальцев - 9, Фидий - 7, Шарапов - 7, Шевчук - 5, Коновалов, Попов, Михалев, Сорокин, Суворов
Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Илья Карпенков, набравший по ходу матча восемь очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и один перехват при коэффициенте полезности «+14».
В составе «Химок» отличился Виктор Заряжко, который стал самым результативным игроком встречи с точки зрения набора очков. У Заряжко — 17 очков, четыре подбора, четыре передачи и две потери.
Ранее «Уралмаш» обыграл МБА-МАИ в первом полуфинале Кубка России.
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