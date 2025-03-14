Результаты полуфиналов «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 14 марта

14 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся первый игровой день заключительной стадии «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором прошли два полуфинальных матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами вечера.

Результаты полуфиналов «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу:

«Уралмаш» — МБА-МАИ — 84:68;

«Пари Нижний Новгород» — «Химки» — 78:69.

В воскресенье, 16 марта, пройдут две последние встречи «Финала четырёх» Кубка России — матч за третье место и финал. Действующим обладателем трофея является санкт-петербургский «Зенит», но в этом сезоне команда не принимала участия в розыгрыше.