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Результаты полуфиналов «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 14 марта

Результаты полуфиналов «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу 14 марта
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14 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся первый игровой день заключительной стадии «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором прошли два полуфинальных матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами вечера.

Результаты полуфиналов «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу:

«Уралмаш» — МБА-МАИ — 84:68;
«Пари Нижний Новгород» — «Химки» — 78:69.

Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 68
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Мартин - 23, Далтон - 14, Карданахишвили - 10, Ивлев - 9, Белянков - 9, Писклов - 7, Попов - 7, Новиков - 3, Пынько - 2, Глазунов, Акрамов
МБА-МАИ: Личутин - 19, Певнев - 12, Коновалов - 11, Барашков - 8, Воронов - 4, Зубков - 4, Сорокин - 3, Касаткин - 2, Минченко - 2, Белоусов - 2, Трушкин - 1, Савченко
Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
78 : 69
Химки
Химки
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 11, Джуришич - 11, Бабурин - 11, Хоменко - 9, Вольхин - 8, Карпенков - 8, Чадов - 8, Ребец - 7, Зоткин - 3, Антипов - 2, Захаров, Шилохвостов
Химки: Заряжко - 17, Ключников - 14, Коршаков - 10, Мальцев - 9, Фидий - 7, Шарапов - 7, Шевчук - 5, Коновалов, Попов, Михалев, Сорокин, Суворов

В воскресенье, 16 марта, пройдут две последние встречи «Финала четырёх» Кубка России — матч за третье место и финал. Действующим обладателем трофея является санкт-петербургский «Зенит», но в этом сезоне команда не принимала участия в розыгрыше.

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