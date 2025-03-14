Видео: игроки «Уорриорз» встретили Стефена Карри в раздевалке после рекорда по трёхочоквым

Игроки команды «Голден Стэйт Уорриорз» из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) бурно поздравили 36-летнего звёздного разыгрывающего защитника и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Стефена Карри после игры с «Сакраменто Кингз» (130:104), по ходу которой Стефен реализовал свой 4000-й трёхочковый бросок.

После того, как Карри облили водой и поздравили, он сказал, что теперь у Стива Керра [главного тренера] больше всех побед в истории «воинов», на что Керр прокричал: «Где мой мяч с игры? Где моя вода?», и после Стива облили водой.

Ранее НБА представила обновлённый рейтинг претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025.