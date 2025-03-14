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Видео: игроки «Уорриорз» встретили Стефена Карри в раздевалке после рекорда по трёхочоквым

Видео: игроки «Уорриорз» встретили Стефена Карри в раздевалке после рекорда по трёхочоквым
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Игроки команды «Голден Стэйт Уорриорз» из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) бурно поздравили 36-летнего звёздного разыгрывающего защитника и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Стефена Карри после игры с «Сакраменто Кингз» (130:104), по ходу которой Стефен реализовал свой 4000-й трёхочковый бросок.

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 23, Куминга - 18, Муди - 17, Хилд - 16, Пэйтон II - 11, Карри - 11, Сантос - 10, Пост - 10, Луни - 6, Батлер - 6, Спенсер - 2, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Эллис - 18, Лавин - 14, Ларэвиа - 13, Лайлз - 11, Монк - 7, Мюррэй - 6, Валанчюнас - 5, Картер - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Кроуфорд, Краудер

После того, как Карри облили водой и поздравили, он сказал, что теперь у Стива Керра [главного тренера] больше всех побед в истории «воинов», на что Керр прокричал: «Где мой мяч с игры? Где моя вода?», и после Стива облили водой.

Ранее НБА представила обновлённый рейтинг претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025.

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