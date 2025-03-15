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Олимпиакос — Панатинаикос, результат матча 14 марта, счет 76:74, Евролига

«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» с минимальной разницей в матче Евролиги
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В ночь на 15 марта в Пирее (Греция) на арене «Пис энд Френдшип Стадиум» завершился очередной матч Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и гости из Афин «Панатинаикос». Хозяева площадки одержали победу со счётом 76:74 (20:9, 18:18, 24:23, 14:24).

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 74
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу

Лучшим игроком в составе «Олимпиакоса» стал болгарский форвард Александар Везенков, на счету которого 18 очков, девять подборов, пять передач и один перехват при одной потере.

У действующих чемпионов турнира отличился грек Константинос Митоглу, набравший по ходу матча 18 очков, три подбора, одну передачу и один перехват при двух потерях.

Ранее стало известно, что тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль «сразится» с Пабло Ласо («Баскония») на специальном конгрессе.

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