«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» с минимальной разницей в матче Евролиги
Поделиться
В ночь на 15 марта в Пирее (Греция) на арене «Пис энд Френдшип Стадиум» завершился очередной матч Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и гости из Афин «Панатинаикос». Хозяева площадки одержали победу со счётом 76:74 (20:9, 18:18, 24:23, 14:24).
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 74
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Лучшим игроком в составе «Олимпиакоса» стал болгарский форвард Александар Везенков, на счету которого 18 очков, девять подборов, пять передач и один перехват при одной потере.
У действующих чемпионов турнира отличился грек Константинос Митоглу, набравший по ходу матча 18 очков, три подбора, одну передачу и один перехват при двух потерях.
Ранее стало известно, что тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль «сразится» с Пабло Ласо («Баскония») на специальном конгрессе.
Комментарии
- 15 марта 2025
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:14
- 14 марта 2025
-
23:54
-
22:45
-
22:23
-
21:53
-
21:17
-
20:44
-
19:42
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
17:34
-
17:01
-
16:50
-
16:12
-
15:43
-
14:52
-
14:00
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:22
-
11:59
-
11:53
-
11:44
-
11:20
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00