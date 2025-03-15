«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» с минимальной разницей в матче Евролиги

В ночь на 15 марта в Пирее (Греция) на арене «Пис энд Френдшип Стадиум» завершился очередной матч Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и гости из Афин «Панатинаикос». Хозяева площадки одержали победу со счётом 76:74 (20:9, 18:18, 24:23, 14:24).

Лучшим игроком в составе «Олимпиакоса» стал болгарский форвард Александар Везенков, на счету которого 18 очков, девять подборов, пять передач и один перехват при одной потере.

У действующих чемпионов турнира отличился грек Константинос Митоглу, набравший по ходу матча 18 очков, три подбора, одну передачу и один перехват при двух потерях.

Ранее стало известно, что тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль «сразится» с Пабло Ласо («Баскония») на специальном конгрессе.