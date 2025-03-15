«Бавария» проиграла «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

В ночь на 15 марта на стадионе «БМВ Парк» в Мюнхене завершился очередной матч Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и гости из Турции «Анадолу Эфес». Хозяева площадки уступили турецким баскетболистам во встрече со счётом 92:97 (17:26, 20:25, 30:14, 25:32).

В составе немецкого коллектива отличились два американских игрока — Ник Уэйлер-Бэбб и Карсен Эдвардс. На счету Уэйлер-Бэбба 18 очков, шесть подборов, две передачи и одна потеря. У Эдвардса — 18 очков, три подбора, семь передач и два перехвата при пяти потерях.

У турецкой команды лучшим стал Шейн Ларкин, набравший 25 очков (четыре из восьми трёхочковых), сделавший четыре подбора, отдавший четыре передачи и совершивший три перехвата при двух потерях.