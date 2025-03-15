«Барселона» нанесла поражение «Партизану» в матче Евролиги

В ночь на 15 марта на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч в рамках Евролиги сезона-2024/2025, в котором встречались местная «Барселона» и сербский «Партизан». Игроки из Каталонии праздновали победу со счётом 86:80 (25:32, 29:9, 19:26, 14:13).

В составе испанского коллектива лучшим стал американо-сербский игрок Кевин Пантер, на счету которого по итогам матча 25 очков, четыре передачи и один перехват при трёх потерях.

У сербской команды отличился канадец Айзея Майк, набравший 16 очков и сделавший семь подборов. 14 очков на свой счёт записал Карлик Джонс, отметившийся также четырьмя подборами и девятью передачами при четырёх потерях.