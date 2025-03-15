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Сергей Козин высказался о победе «Пари Нижний Новгород» в полуфинале Кубка России

Сергей Козин высказался о победе «Пари Нижний Новгород» в полуфинале Кубка России
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался о победе своей команды в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России в матче с «Химками» (78:69).

Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
78 : 69
Химки
Химки
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 11, Джуришич - 11, Бабурин - 11, Хоменко - 9, Вольхин - 8, Карпенков - 8, Чадов - 8, Ребец - 7, Зоткин - 3, Антипов - 2, Захаров, Шилохвостов
Химки: Заряжко - 17, Ключников - 14, Коршаков - 10, Мальцев - 9, Фидий - 7, Шарапов - 7, Шевчук - 5, Коновалов, Попов, Михалев, Сорокин, Суворов

«Хотел поблагодарить «Химки», они показали сегодня хороший качественный баскетбол, в принципе, это то, что мы ожидали. В первой половине мы завладели инициативой, имели комфортное преимущество. Но мы достаточно нервно начали вторую, получили необязательные трёхочковые броски в нашу корзину, где-то не сконтролировали подбор. Фидий сегодня попал два-три тяжёлых броска в концовке, когда мы не забрали свои мячи. Где-то «Химки» остановили нас своей системой защиты.

Может быть, у некоторых ребят была какая-то нервозность, были неверные решения. Но, как и должно быть в кубковых матчах, опытные игроки взяли инициативу в свои руки в концовке, Бабурин и Хвостов нам помогли, где-то с принятием решений, где-то забили важные броски. К счастью, удалось довести матч до победы, будем бороться за трофей послезавтра», — сказал Козин на пресс-конференции после встречи.

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