Сергей Козин высказался о победе «Пари Нижний Новгород» в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался о победе своей команды в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России в матче с «Химками» (78:69).

«Хотел поблагодарить «Химки», они показали сегодня хороший качественный баскетбол, в принципе, это то, что мы ожидали. В первой половине мы завладели инициативой, имели комфортное преимущество. Но мы достаточно нервно начали вторую, получили необязательные трёхочковые броски в нашу корзину, где-то не сконтролировали подбор. Фидий сегодня попал два-три тяжёлых броска в концовке, когда мы не забрали свои мячи. Где-то «Химки» остановили нас своей системой защиты.

Может быть, у некоторых ребят была какая-то нервозность, были неверные решения. Но, как и должно быть в кубковых матчах, опытные игроки взяли инициативу в свои руки в концовке, Бабурин и Хвостов нам помогли, где-то с принятием решений, где-то забили важные броски. К счастью, удалось довести матч до победы, будем бороться за трофей послезавтра», — сказал Козин на пресс-конференции после встречи.