Евролига: результаты игрового дня 14 марта

14 марта в баскетбольной Евролиге состоялись три матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 14 марта:

«Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 76:74;

«Бавария» — «Анадолу Эфес» — 92:97;

«Барселона» — «Партизан» — 87:80.

Лидером Евролиги-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 29 проведённых матчей 22 победы и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 20 встреч при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 11 поражений.

Видео: Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги: