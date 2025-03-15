Евролига: результаты игрового дня 14 марта
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14 марта в баскетбольной Евролиге состоялись три матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 14 марта:
- «Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 76:74;
- «Бавария» — «Анадолу Эфес» — 92:97;
- «Барселона» — «Партизан» — 87:80.
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 74
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
92 : 97
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Вольф
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
87 : 80
Партизан
Белград, Сербия
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Лакич, Майк, Джонс
Лидером Евролиги-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 29 проведённых матчей 22 победы и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 20 встреч при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 11 поражений.
Видео: Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги:
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