Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты игрового дня 14 марта

Евролига: результаты игрового дня 14 марта
Комментарии

14 марта в баскетбольной Евролиге состоялись три матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 14 марта:

  • «Олимпиакос» — «Панатинаикос» — 76:74;
  • «Бавария» — «Анадолу Эфес» — 92:97;
  • «Барселона» — «Партизан» — 87:80.
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 74
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
92 : 97
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Вольф
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
87 : 80
Партизан
Белград, Сербия
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Лакич, Майк, Джонс

Лидером Евролиги-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 29 проведённых матчей 22 победы и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 20 встреч при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 11 поражений.

Видео: Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги:

Материалы по теме
«Барселона» нанесла поражение «Партизану» в матче Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android