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Мемфис Гриззлиз — Кливленд Кавальерс, результат матча 15 марта 2025, счет 124:133, НБА 2024/2025

«Кливленд» одержал 16-ю победу подряд, переиграв «Мемфис». Джа Морант набрал 44 очка
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В ночь с 14 на 15 марта мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 133:124.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
124 : 133
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Мемфис Гриззлиз: Морант - 44, Джексон - 13, Кларк - 13, Бейн - 12, Пиппен Мл. - 8, Уэллс - 7, Стивенс - 7, Иди - 6, Джексон - 4, Уильямс Мл. - 3, Спенсер - 3, Хафф - 2, Кончар - 2, Кеннард, Багли III
Кливленд Кавальерс: Мобли - 22, Гарлэнд - 20, Хантер - 18, Аллен - 16, Меррилл - 14, Джером - 12, Грин - 10, Страс - 9, Окоро - 7, Тайсон - 2, Уэйд - 2, Портер - 1, Томпсон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого 44 набранных очка, а также восемь подборов и семь передач. У гостей дабл-дабл оформил тяжёлый форвард Эван Мобли — 22 очка и 11 подборов, а также три ассиста.

Лидирующие на Востоке «Кавальерс» продлили победную серию в регулярном чемпионате, которая составляет теперь 16 матчей. «Гриззлиз» проиграли после четырёх побед кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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