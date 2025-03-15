«Кливленд» одержал 16-ю победу подряд, переиграв «Мемфис». Джа Морант набрал 44 очка

В ночь с 14 на 15 марта мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 133:124.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого 44 набранных очка, а также восемь подборов и семь передач. У гостей дабл-дабл оформил тяжёлый форвард Эван Мобли — 22 очка и 11 подборов, а также три ассиста.

Лидирующие на Востоке «Кавальерс» продлили победную серию в регулярном чемпионате, которая составляет теперь 16 матчей. «Гриззлиз» проиграли после четырёх побед кряду.