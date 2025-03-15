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Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 15 марта 2025, счет 131:126, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

28 очков Николы Йокича помогли «Денверу» победить «Лейкерс» без Леброна и Луки Дончича
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В ночь с 14 на 15 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 131:126.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 26, Браун - 22, Уэстбрук - 17, Гордон - 17, Портер - 13, Уотсон - 4, Ннаджи - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 37, Кнехт - 32, Милтон - 16, Гудвин - 10, Вандербилт - 9, Колоко - 8, Моррис - 7, Джеймс - 5, Лень - 2, Реддиш, Винсент

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич набрал 28 очков, а также выполнил семь подборов и отдал пять ассистов, что сделало его самым результативным в составе «Наггетс». У «Лейкерс» лучшим стал оформивший дабл-дабл атакующий защитник Остин Ривз — 347 очков и 13 передач, а также восемь подборов.

Лидеры гостей Леброн Джеймс и Лука Дончич не приняли участие в матче из-за травм.

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