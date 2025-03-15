28 очков Николы Йокича помогли «Денверу» победить «Лейкерс» без Леброна и Луки Дончича

В ночь с 14 на 15 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 131:126.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич набрал 28 очков, а также выполнил семь подборов и отдал пять ассистов, что сделало его самым результативным в составе «Наггетс». У «Лейкерс» лучшим стал оформивший дабл-дабл атакующий защитник Остин Ривз — 347 очков и 13 передач, а также восемь подборов.

Лидеры гостей Леброн Джеймс и Лука Дончич не приняли участие в матче из-за травм.