28 очков Николы Йокича помогли «Денверу» победить «Лейкерс» без Леброна и Луки Дончича
Поделиться
В ночь с 14 на 15 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 131:126.
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 26, Браун - 22, Уэстбрук - 17, Гордон - 17, Портер - 13, Уотсон - 4, Ннаджи - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 37, Кнехт - 32, Милтон - 16, Гудвин - 10, Вандербилт - 9, Колоко - 8, Моррис - 7, Джеймс - 5, Лень - 2, Реддиш, Винсент
Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич набрал 28 очков, а также выполнил семь подборов и отдал пять ассистов, что сделало его самым результативным в составе «Наггетс». У «Лейкерс» лучшим стал оформивший дабл-дабл атакующий защитник Остин Ривз — 347 очков и 13 передач, а также восемь подборов.
Лидеры гостей Леброн Джеймс и Лука Дончич не приняли участие в матче из-за травм.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 марта 2025
-
07:03
-
06:41
-
01:41
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:14
- 14 марта 2025
-
23:54
-
22:45
-
22:23
-
21:53
-
21:17
-
20:44
-
19:42
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
17:34
-
17:01
-
16:50
-
16:12
-
15:43
-
14:52
-
14:00
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:22
-
11:59
-
11:53
-
11:44
-
11:20
-
11:00