Результаты игрового дня НБА 15 марта
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В ночь с 14 на 15 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 15 марта
- «Майами Хит» – «Бостон Селтикс» — 91:103.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» — 100:112.
- «Атланта Хоукс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:121.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» — 118:111.
- «Сан-Антонио Спёрс» – «Шарлотт Хорнетс» — 134:145.
- «Хьюстон Рокетс» – «Даллас Маверикс» — 133:96.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Кливленд Кавальерс» — 124:133.
- «Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 131:126.
- «Юта Джаз» – «Торонто Рэпторс» — 118:126.
- «Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» — 122:106.
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
91 : 103
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Уиггинс - 23, Хироу - 19, Жакез-мл. - 13, Митчелл - 12, Адебайо - 9, Уэр - 7, Робинсон - 6, Ларссон - 2, Розир, Стивенс, Джонсон, Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Лав
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Холидэй - 25, Уайт - 18, Притчард - 11, Хорфорд - 9, Хозер - 6, Корнет - 4, Кета - 2, Браун, Крэйг, Тиллман, Уолш, Норрис, Шейерман
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Даутин - 24, Батлер - 17, Бона - 16, Каунсил - 14, Бриссетт - 14, Худ-Скифино - 5, Ябуселе - 5, Риз - 5, Макси, Драммонд, Убре, Эдвардс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 27, Тёрнер - 18, Несмит - 16, Халибёртон - 14, Топпин - 11, Макконнелл - 8, Брайант - 6, Матурин - 5, Нембард - 5, Шиппард - 2, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
98 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Оконгву - 18, Янг - 17, Рисашер - 15, Леверт - 12, Барлоу - 10, Мэнн - 9, Дэниэлс - 6, Крейчи - 6, Гуйе - 5, Джонсон, Ньянг, Мэтьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Леонард - 25, Зубац - 18, Джонс - 14, Коффи - 12, Богданович - 12, Батюм - 11, Кристи - 2, Симмонс - 2, Данн, Миллер, Юбэнкс, Браун, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рэндл - 22, Дивинченцо - 14, Александер-Уолкер - 12, Гобер - 12, Макдэниелс - 11, Конли - 9, Рид - 8, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Гарза
Орландо Мэджик: Банкеро - 43, Хьюстан - 18, Вагнер - 16, Джозеф - 8, Да Силва - 8, Блэк - 6, Картер - 4, Айзек - 3, Харрис - 3, Ховард - 2, Колдуэлл-Поуп, Куин, Битадзе, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
134 : 145
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 26, Васселл - 22, Сохан - 14, Мамукелашвили - 13, Джонсон - 12, Шампани - 12, Уэсли - 10, Барнс - 10, Брэнэм - 7, Пол - 3, Маклафлин - 3, Ингрэм - 2, Бийомбо
Шарлотт Хорнетс: Болл - 27, Смит - 26, Бриджес - 21, Грин - 20, Уильямс - 14, Нуркич - 14, Джеффрис - 13, Гарретт - 5, Карри - 5, Мур, Диабате, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
133 : 96
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Исон - 30, Грин - 23, Шенгюн - 16, Холидей - 13, Смит II - 13, Брукс - 12, Уитмор - 10, Ванвлит - 8, Ландейл - 6, Тэйт - 2, Томпсон, Адамс, Шеппард, Уильямс, Грин
Даллас Маверикс: Уильямс - 25, Маршалл - 21, Динвидди - 20, Эдвардс - 12, Мартин - 8, Томпсон - 5, Экзам - 2, Кристи - 2, Пауэлл - 1, Харди, Гэффорд, Вашингтон
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
124 : 133
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Мемфис Гриззлиз: Морант - 44, Джексон - 13, Кларк - 13, Бейн - 12, Пиппен Мл. - 8, Уэллс - 7, Стивенс - 7, Иди - 6, Джексон - 4, Уильямс Мл. - 3, Спенсер - 3, Хафф - 2, Кончар - 2, Кеннард, Багли III
Кливленд Кавальерс: Мобли - 22, Гарлэнд - 20, Хантер - 18, Аллен - 16, Меррилл - 14, Джером - 12, Грин - 10, Страс - 9, Окоро - 7, Тайсон - 2, Уэйд - 2, Портер - 1, Томпсон
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 26, Браун - 22, Уэстбрук - 17, Гордон - 17, Портер - 13, Уотсон - 4, Ннаджи - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 37, Кнехт - 32, Милтон - 16, Гудвин - 10, Вандербилт - 9, Колоко - 8, Моррис - 7, Джеймс - 5, Лень - 2, Реддиш, Винсент, Финни-Смит
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 126
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз: Кларксон - 19, Филиповски - 18, Кольер - 16, Маркканен - 16, Джузэнг - 14, Сенсабо - 13, Секстон - 8, Уильямс - 6, Спрингер - 6, Мартин - 2, Кесслер, Михайлюк
Торонто Рэпторс: Барнс - 20, Куикли - 20, Лоусон - 18, Барретт - 17, Робинсон - 14, Каслтон - 13, Шид - 11, Баттл - 7, Темпл - 6, Ингрэм, Пёлтль, Буше
НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 22, Дюрант - 22, Джонс - 20, Данн - 16, Бил - 15, Игодаро - 11, О'Нил - 9, Гиллеспи - 5, Пламли - 2, Ли, Бол, Вашингтон Мл., Мартин, Мицич
Сакраменто Кингз: Дерозан - 23, Лавин - 21, Монк - 18, Мюррэй - 14, Сабонис - 12, Эллис - 7, Валанчюнас - 6, Ларэвиа - 3, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Картер, Кроуфорд
Видео: Самые титулованные клубы НБА
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