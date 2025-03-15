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В ночь с 14 на 15 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 15 марта

«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» — 91:103.

«Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» — 100:112.

«Атланта Хоукс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:121.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Орландо Мэджик» — 118:111.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Шарлотт Хорнетс» — 134:145.

«Хьюстон Рокетс» – «Даллас Маверикс» — 133:96.

«Мемфис Гриззлиз» – «Кливленд Кавальерс» — 124:133.

«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 131:126.

«Юта Джаз» – «Торонто Рэпторс» — 118:126.

«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» — 122:106.

Видео: Самые титулованные клубы НБА