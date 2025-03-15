Единая лига ВТБ: расписание матчей 15 марта

Сегодня, 15 марта, состоится один матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором красноярский «Енисей» примет дома казахстанскую «Астану».

Единая лига ВТБ. Расписание на 15 марта:

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги с 29,7% побед. «Астана» занимает последнюю строчку, одержав только одну победу за 36 встреч.

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).

Регулярный чемпионат Единой лиги — 2024/2025 завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.