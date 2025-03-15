Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ: расписание матчей 15 марта

Единая лига ВТБ: расписание матчей 15 марта
Комментарии

Сегодня, 15 марта, состоится один матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором красноярский «Енисей» примет дома казахстанскую «Астану».

Единая лига ВТБ. Расписание на 15 марта:

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги с 29,7% побед. «Астана» занимает последнюю строчку, одержав только одну победу за 36 встреч.

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший победы в 86,1% игр. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» с 85,7%. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (80,6%).

Регулярный чемпионат Единой лиги — 2024/2025 завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.

Турнирная таблица Единой лиги
Календарь Единой лиги
Материалы по теме
Владимир Гомельский ответил, какое место в Единой лиге заняли бы аутсайдеры НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android