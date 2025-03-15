Главный тренер «Уралмаша» прокомментировал первый в истории клуба выход в финал КР

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ (84:68) в стартовом матче «Финала четырёх» Winline Кубка России, который проходит в Нижнем Новгороде.

«Нерв однозначно чувствовался, поскольку такая специфическая ситуация, где каждая игра по сути за медаль. Всегда хочется, чтобы было проще, но соперник тоже думает, как сделать лучше для него. Очень здорово, что быстро почувствовали мяч, хорошие атаки взяли. Нам очень неплохо, на мой взгляд, удалось добавить со скамейки, поэтому первая четверть получилась такая мощная, и я соглашусь, что она задала тон на всю игру и мы уже почувствовали уверенность, стали понимать, за счёт чего мы можем довести игру до конца.

Очень рад, надо поскорее забыть [этот успех], у нас будут дополнительные пара часов по сравнению с оппонентом по финалу для восстановления. Нужно выйти и сделать ещё лучше сезон», — сказал Вергун на пресс-конференции.

Напомним, «Уралмаш» впервые пробился в финал Winline Кубка России, в котором 16 марта встретится с «Пари Нижний Новгород».