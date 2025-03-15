Тренер литовского клуба ругался русским матом, проводя тайм-аут на английском в матче ЛЧ

Главный тренер литовского «Ритаса» Гедрюс Жибенас красноречиво провёл тайм-аут в выездном матче Этапа победителей Лиги чемпионов с турецкой «Манисой» (75:89).

В одном из моментов матча Жибенас, отчаянно пытаясь спасти игру, несколько раз выругался матом по-русски, проводя при этом тайм-аут на английском языке.

После этого поражения литовский коллектив занимает второе место в турнирной таблице группы J Этапа победителей Лиги чемпионов, набрав шесть очков после четырёх матчей. Для «Манисы» эта победа стала первой на данном групповом этапе.

Турецкая команда замыкает квартет с пятью очками. Также в группе выступают испанская «Уникаха», которая в данный момент лидирует с семью очками, и ещё один коллектив из Турции «Галатасарай».