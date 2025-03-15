Крупное поражение BYU всё равно позволит Дёмину участвовать в «Мартовском безумии» NCAA

В ночь на 15 марта в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) завершились очередные матчи сезона-2024/2025.

Команда университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, крупно проиграла свой матч в конференции Big 12 команде «Хьюстон Кугарз» (54:74) и закончила выступление, но всё равно примет участие в «Мартовском безумии». Дёмин провёл на паркете 25 минут, за которые набрал шесть очков (2/9 с игры, 1/1 с линии), три подбора, четыре передачи и два перехвата при пяти потерях.

Виктор Лахин и его «Клемсон Тайгерз» тоже проиграли свой матч с «Луисвилл Кардиналс» (73:76), но также примут участие в «Мартовском безумии». У Лахина — 14 очков (6/12 с игры, 1/2 с линии), семь подборов, один перехват и один блок-шот. «Тигры» потеряли возможность сразиться за титул конференции.

«Мичиган Вулверинс» с Владиславом Голдиным в составе в 1/4 финала конференции играли с «Пердью Бойлермейкерс». Команда Голдина победила со счётом 86:68 и вышла в полуфинал. У Голдина — 15 очков (5/11 с игры, 5/7 с линии), восемь подборов, одна передача и два блок-шота.

Даниил Глазков и его «Лойола Рэмблерз» со счётом 72:64 обыграли «Сент-Луис Билликенс» и вышли в полуфинал конференции Atlantic 10. Глазков не принимал участия в матче.