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Карданахишвили признался, какой клуб из топ-4 Единой лиги им интересовался

Карданахишвили признался, какой клуб из топ-4 Единой лиги им интересовался
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Защитник «Уралмаша» Антон Карданахишвили рассказал, что во время игры за «Самару» им интересовался краснодарский «Локомотив-Кубань».

«У меня были предложения ещё в декабре, но я хотел остаться в Самаре, надеялся, что всё будет хорошо. Но у всех, мне кажется, разная жизненная ситуация, и моя была такова, что мне нужно было какое-то понимание завтрашнего дня. Я уже принял решение где-то в феврале, за пару дней до перехода. Агент уже тогда разговаривал, и всё решили.

От кого был интерес? От «Локомотива». Но я хотел остаться в «Самаре». Мне было неважно, какая команда, я хотел остаться и играть там. А потом уже, когда принял решение о переходе, появился «Уралмаш». И «Уралмаш» мне нравился с самого начала, ещё когда они пришли в лигу. Мне было интересно оказаться внутри», — сказал Карданахишвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Напомним, 22-летний Карданахишвили перешёл в «Уралмаш» 4 февраля из «Самары».

Читайте интервью с защитником «Уралмаша» Антоном Карданахишвили на «Чемпионате».

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