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Президент Единой лиги прокомментировал итоги полуфинальных матчей Кубка России

Президент Единой лиги прокомментировал итоги полуфинальных матчей Кубка России
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги первых матчей «Финала четырёх» Winline Кубка России.

Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 68
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Мартин - 23, Далтон - 14, Карданахишвили - 10, Ивлев - 9, Белянков - 9, Писклов - 7, Попов - 7, Новиков - 3, Пынько - 2, Глазунов, Акрамов
МБА-МАИ: Личутин - 19, Певнев - 12, Коновалов - 11, Барашков - 8, Воронов - 4, Зубков - 4, Сорокин - 3, Касаткин - 2, Минченко - 2, Белоусов - 2, Трушкин - 1, Савченко
Winline Кубок России . 1/2 финала
14 марта 2025, пятница. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
78 : 69
Химки
Химки
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 11, Джуришич - 11, Бабурин - 11, Хоменко - 9, Вольхин - 8, Карпенков - 8, Чадов - 8, Ребец - 7, Зоткин - 3, Антипов - 2, Захаров, Шилохвостов
Химки: Заряжко - 17, Ключников - 14, Коршаков - 10, Мальцев - 9, Фидий - 7, Шарапов - 7, Шевчук - 5, Коновалов, Попов, Михалев, Сорокин, Суворов

«В «Финал четырех» Кубка России прошли три команды Единой Лиги ВТБ. Две полуфинальные игры вчера кардинально отличались друг от друга.

Первая – «Уралмаш» против МБА-МАИ – была очень непредсказуемой. Баскетболисты эмоционально начали и играли в немного рваный баскетбол, который практически перешел в концовку. Эти клубы Лиги ВТБ очень хорошо знают друг друга, но легионеры «Уралмаша» Хэйден Далтон и Джеремайя Мартин решили те задачи, которые на них были возложены, и вывели команду в финал.

Во втором полуфинале «Химки», которые играли против хозяев из «Пари НН», подготовились к игре очень качественно. «Пари НН» был очень агрессивно настроен в первой четверти, но «Химки» выдержали натиск, и разница в счете на протяжении игры была небольшой. Встреча могла перевернуться в любой момент, если бы игроки «Химок» не сделали пару ошибок в концовке. Тем не менее, «Пари НН» благодаря своими свежим игрокам, легионерам и длинной скамейке взял в этой игре победу.

Думаю, что финал Кубка России и игра за 3-е место будут очень горячими, и весь пьедестал в итоге займут команды Единой Лиги ВТБ.

Хочется, чтобы «Пари НН» проводил матчи Лиги ВТБ в таком же формате, как в «Финале четырех» Кубка России – с такой же ТВ-картинкой и оформлением зала.

Сегодня в планах также посетить новую строящуюся арену в Нижнем Новгороде, которую совсем скоро введут в эксплуатацию», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

Напомним, финал Winline Кубка России между «Уралмашем» и «Пари НН» пройдёт завтра, 16 марта.

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