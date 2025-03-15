Президент Единой лиги прокомментировал итоги полуфинальных матчей Кубка России

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги первых матчей «Финала четырёх» Winline Кубка России.

«В «Финал четырех» Кубка России прошли три команды Единой Лиги ВТБ. Две полуфинальные игры вчера кардинально отличались друг от друга.

Первая – «Уралмаш» против МБА-МАИ – была очень непредсказуемой. Баскетболисты эмоционально начали и играли в немного рваный баскетбол, который практически перешел в концовку. Эти клубы Лиги ВТБ очень хорошо знают друг друга, но легионеры «Уралмаша» Хэйден Далтон и Джеремайя Мартин решили те задачи, которые на них были возложены, и вывели команду в финал.

Во втором полуфинале «Химки», которые играли против хозяев из «Пари НН», подготовились к игре очень качественно. «Пари НН» был очень агрессивно настроен в первой четверти, но «Химки» выдержали натиск, и разница в счете на протяжении игры была небольшой. Встреча могла перевернуться в любой момент, если бы игроки «Химок» не сделали пару ошибок в концовке. Тем не менее, «Пари НН» благодаря своими свежим игрокам, легионерам и длинной скамейке взял в этой игре победу.

Думаю, что финал Кубка России и игра за 3-е место будут очень горячими, и весь пьедестал в итоге займут команды Единой Лиги ВТБ.

Хочется, чтобы «Пари НН» проводил матчи Лиги ВТБ в таком же формате, как в «Финале четырех» Кубка России – с такой же ТВ-картинкой и оформлением зала.

Сегодня в планах также посетить новую строящуюся арену в Нижнем Новгороде, которую совсем скоро введут в эксплуатацию», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

Напомним, финал Winline Кубка России между «Уралмашем» и «Пари НН» пройдёт завтра, 16 марта.